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Віда може перейти в Ліверпуль

11:49 2225 Читать на русском
Віда може перейти в Ліверпуль
Домагой Віда / фото: ФІФА

Захисник Бешикташа Домагой Віда може продовжити кар'єру в Ліверпулі після успішного виступу на чемпіонаті світу-2018.

Ліверпуль зацікавлений у підписанні захисника Бешикташа та збірної Хорватії Домагоя Віди. Мерсисайдці готові запропонувати за хорвата 12 млн фунтів, повідомляє Mirror.

Віда у складі збірної Хорватії проводить успішний Кубок світу в Росії, здобувши путівку у півфінал. У випадку переходу в Ліверпуль екс-захисник Динамо гратиме поруч зі своїм партнером по національній команді Деяном Ловреном.

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Нагадаємо, після матчу ЧС-2018 проти Росії Віда спровокував справжній скандал, знявши відеоролик зі словами "Слава Україні". Захисник ризикував отримати дискваліфікацію від ФІФА, проте відбувся лише попередженням.

Контракт хорвата з Бешикташем чинний до літа 2022 року. Раніше повідомлялось, що у поверненні Віди зацікавлене Динамо.

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