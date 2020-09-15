Захисник Браніслав Івановіч підписав контракт із Вест Бромвічем, повідомляє офіційний сайт клубу.

Дубль Варді у відеоогляді матчу Вест Бромвіч – Лестер – 0:3

Угода про співпрацю серба з новою командою розрахована на один рік. Останнім клубом 36-річного Браніслава був Зеніт, який він покинув на правах вільного агента.

Івановіч вже має колосальний досвід виступів в АПЛ, у 2008-2017 роках він захищав кольори Челсі. У минулому сезоні РПЛ гравець провів 25 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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