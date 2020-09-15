Вест Бромвіч оголосив про підписання легенди Челсі Івановіча
23:40 - Читать на русском
Сербський ветеран Браніслав Івановіч повернувся у чемпіонат Англії.
Захисник Браніслав Івановіч підписав контракт із Вест Бромвічем, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Угода про співпрацю серба з новою командою розрахована на один рік. Останнім клубом 36-річного Браніслава був Зеніт, який він покинув на правах вільного агента.
Івановіч вже має колосальний досвід виступів в АПЛ, у 2008-2017 роках він захищав кольори Челсі. У минулому сезоні РПЛ гравець провів 25 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.
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