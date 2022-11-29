"Тренерська доля така, що, коли команда йде у лідерах та показує хороші результати – це один момент, а коли часто поступається, а у нас такі серії були, це інше. Завжди вважаю, що за умов невдалих результатів тренеру треба розібратись в собі, а не шукати винних серед футболістів. Тому я впевнений, що тренер повинен шукати причини в собі, передусім.

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Вдячний керівництву Кривбаса, а саме президенту Костянтину Федоровичу Караманіцу. Ми з ним тоді поговорили. Він, як психолог, мене заспокоїв, сказав, треба продовжувати працювати, все вийде. Поки маємо, що маємо, але, сподіваюсь, все налагодиться. Десь підсилимо точково команду взимку, будемо працювати", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, Кривбас жахливо розпочав нинішній сезон. Юрій Вернидуб ще на початку вересня почав публічно говорити, що може попрощатися з клубом. Невдовзі команда здобула першу перемогу, а в листопаді взагалі видала чудову серію, завдяки якій покинула зону вильоту.

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