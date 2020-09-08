Кубок України 2020/21, перший попередній етап

Дніпро Черкаси – Верес – 0:5

Голи: Мірошник, 3, Петько, 13, Шестаков, 35, 45, Гегедош, 89

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Шанси господарів пройти далі у турнірі виглядали примарними, і Верес розвіяв найсміливіші прогнози ще до перерви.

Підопічні Юрія Вірта у першому таймі 4 рази змушували голкіпера суперника діставати м'яч із сітки воріт, дублем відзначився Шестаков. Після перерви рівненці розслабились і лише перед фінальним свистком добили суперника 5-м голом.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Другої ліги Верес зумів підвищитись у класі.

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