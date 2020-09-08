Верес знищив Дніпро Черкаси та пробився у наступний раунд Кубка України
Відбувся останній поєдинок першого попереднього етапу Кубка України. Читайте звіт матчу на Футбол 24.
Кубок України 2020/21, перший попередній етап
Дніпро Черкаси – Верес – 0:5
Голи: Мірошник, 3, Петько, 13, Шестаков, 35, 45, Гегедош, 89
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Шанси господарів пройти далі у турнірі виглядали примарними, і Верес розвіяв найсміливіші прогнози ще до перерви.
Підопічні Юрія Вірта у першому таймі 4 рази змушували голкіпера суперника діставати м'яч із сітки воріт, дублем відзначився Шестаков. Після перерви рівненці розслабились і лише перед фінальним свистком добили суперника 5-м голом.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Другої ліги Верес зумів підвищитись у класі.
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