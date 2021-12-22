"У плані трансферної політики ми щодня на зв'язку з головним тренером і спортивним директором. Ми вирішили збільшити бюджет клубу у нинішньому сезоні на 5 млн гривень. Це дасть нам можливість запросити взимку двох досвідчених гравців і трьох молодих та перспективних виконавців. Нам потрібні додаткові ресурси на комплектування складу.

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Хочу сказати, що представник наглядової ради клубу, Жерар Хофман, зараз плідно працює з потенційними новачками для команди у Великій Британії. На зимові збори з Вересом поїде молодий опорний півзахисник. Це вихованець академії англійського Ліверпуля. Можливо, він стане непоганим підсиленням для нас. Але вирішальне слово буде за головним тренером. Мені подобається ідея омолодження команди. Ми шукатимемо таланти, але за розумні гроші", – цитує Надеїна офіційний сайт Вереса.

Додамо, що особа потенційного новачка не розкривається. Верес посідає дев'яте місце, маючи в активі 23 очки.

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