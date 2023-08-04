"Рішення на полі: штрафний удар та гол. Правильне рішення: штрафний удар, повторити штрафний удар.

Арбітр правильно призначає штрафний удар (прим. ШУ) за порушення, що було скоєне за межами штрафного майданчика. Правила гри дозволяють гравцям команди, на користь якої призначено ШУ, поновити гру без свистка арбітра, тому із цього погляду гол було забито за правилами.

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Слід нагадати, що лише команда, на користь якої призначено ШУ, має право просити арбітра відвести суперників на відстань, і тоді, у цьому випадку, арбітр поновлює гру за свистком. Після зазначеного вище слід зауважити, що на практиці, коли арбітр втручається в динаміку виконання ШУ (позначаючи спреєм місце виконання ШУ), доцільним є не поновлювати гру, а зробити це за свистком.

Якби на грі й був VAR, то він би не міг втрутитися, тому що йдеться про поновлення гри. VAR має право перевірити лише порушення, скоєні під час самої гри, а в цьому випадку маємо лише контроль APP (початкової фази атакувальних дій)", – роз'яснюється на офіційному сайті УАФ.

Нагадаємо, що у другому турі в матчі між Вересом та Шахтарем "гірники" отримали право пробити штрафний. Микола Матвієнко виконав удар не чекаючи свитка арбітра. У той час голкіпер Вереса Євген Паст давав вказівки своїм партнера і не зміг зреагувати на м'яч, який залетів у ворота.

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