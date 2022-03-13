Словенець може приєднатись до Легії, за яку виступає Ігор Харатін, повідомляє твіттер-акаунт BuckarooBanzai.

Вербіч долучився до допомоги українській армії – словенець відправить не лише гуманітарку

Польський клуб ще раніше стежив за Вербічем, який мав намір перебратись до Легії, але Динамо не погодилось на трансфер. Зараз же Беньямін може покинути київський клуб на правах оренди до кінця сезону, оскільки ФІФА дозволила легіонерам клубів УПЛ дограти сезон в інших командах.

Додамо, що Вербіч провів 13 матчів у складі Динамо у поточному сезоні, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

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