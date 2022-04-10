"Переконливе прохання для всіх прихильників "русского мира" – видаліться з друзів!

Маріуполь втратив усю інфраструктуру – окупанти зруйнували стадіон, базу, спорткомплекс, офіс та тренувальні поля

Вас більше не існує для мене. Слава Україні!", – написав Гельзін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Гельзін з 1999 по 2001 роки працював віце-президентом донецького Металурга. У 2001-му створив Олімпік, з яким пройшов всі щаблі і вийшов в УПЛ. Минулого року Владислава відсторонили від футбольної діяльності на три роки за вривання у суддівську кімнату у перерві матчу Олімпік – Шахтар (0:1) і нецензурні висловлювання після зустрічі під час прямого ефіру.

Росія напала на Україну: Шахтар зіграв перший спаринг, поляки "повішали" Путіна, стюард розчулив Миколенка (LIVE)