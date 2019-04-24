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Ван Дейк став найкращим гравцем року в АПЛ, – Daily Mail

19:44 264 Читать на русском
Ван Дейк став найкращим гравцем року в АПЛ, – Daily Mail
Вірджил ван Дейк / фото із соцмереж

Асоціація професіональних футболістів Англії (PFA) оголосила ім'я найкращого гравця сезону в АПЛ.

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк випередив Рахіма Стерлінга з Манчестер Сіті і здобув нагороду найкращому гравцю року АПЛ за версією PFA, повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що офіційне нагородження переможця відбудеться у четвер, 25 квітня.

Нагадаємо, що до шістки фіналістів голосування окрім ван Дейка і Стерлінга потрапили Садьйо Мане (Ліверпуль), Серхіо Агуеро, Бернарду Сілва (обидва – Манчестер Сіті), Еден Азар (Челсі).

До слова, Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 88 очок в 35 матчах. Манчестер Сіті – на 2-му місці, відстаючи від команди Юргена Клоппа всього на 2 очки, але маючи при цьому гру в запасі.

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Теги
Англія Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Асоціація професійних футболістів Англії (PFA) Головне Ліверпуль Ліверпуль
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