Сабо: У Динамо відсутній "мозок"

Екс-тренер Динамо Йожеф Сабо поділився думкою про перенесений матч 4-го туру УПЛ проти Маріуполя (1:0).

"Гра була рівною, але було помітно, що у Динамо є перевага в ігрових ситуаціях. Те, що вони виграли – нормально, Динамо сильніше. Розв'язка матчу вийшла логічною, так і повинно було бути.

Рятівний гол Вербіча у відеоогляді матчу Маріуполь – Динамо – 0:1

Кияни хотіли пресингувати, але в зоні захисту суперника це не виходило. У захисті киян є проблеми, їх потрібно виправляти. Але на цьому рівні захист зіграв нормально. Середня лінія – мозок команди. Поки у динамівців немає цього мозку.

Пенальті був і в одні, і в інші ворота. Це говорить про помилки суддівства. Обов'язково потрібно вводити VAR, адже були моменти, які могли вплинути на результат матчу. Помітно, що була пророблена робота, тренування, тренерський штаб підтягнув гравців у фізичному плані. Будемо сподіватися на краще", – поділився Сабо в коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу в перенесеному матчі 4-го туру УПЛ проти Маріуполя (1:0) та поділяє 2-3 місця і з Десною.

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