На сайті УЄФА в розділі команди є можливість переглянути профілі гравців кожної збірної, яка потрапила на Євро-2024. На жаль, не обійшлось без серйозних помилок, які стосуються України.

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Так, у профілі Максима Таловєрова у рядку з країною народження вказана Росія, як в російській, так і англійській версії сайту. Варто зазначити, що Таловєров народився у Донецьку, який перебуває під російською окупацією. При цьому, в Анатолія Трубіна, який також народився у Донецьку, країною народження вказана Україна.

Додамо, що Таловєров долучився до єдиної перемоги України на Євро-2024 – Максима випустили на останні хвилини поєдинку зі Словаччиною.

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