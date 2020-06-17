УЄФА затвердив формат єврокубків на сезон 2020/21 – важливі зміни для УПЛ

Європейський союз футбольних асоціацій офіційно визначив схему проведення Ліги чемпіонів і Ліги Європи в новому сезоні.

Відбіркові раунди єврокубків у сезоні 2020/21 будуть складатися з одного матчу, а не двох, інформує офіційний сайт УЄФА.

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На такий крок функціонери пішли, щоб уникнути перетинання з фінальними раундами нинішнього сезону та впливу на склад учасників, а також на клуби, які можуть виявитися учасниками фінальної та початкової стадій двох сезонів. Виняток становитиме раунд плей-офф Ліги чемпіонів, який пройде в форматі спарених матчів. Господарів поля в одноматчевих раундах визначить жеребкування. Ця зміна торкнеться і віце-чемпіона України – київське Динамо чи інший клуб, який посяде 2-ге місце в УПЛ, розпочнуть свій шлях до трофею із 3-го відбіркового раунду.

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Новий календар кваліфікації та групових етапів єврокубків наступного сезону матиме такий вигляд:

Ліга чемпіонів 2020/21

Попередній раунд: 8 і 11 серпня

Перший відбірковий раунд: 18-19 серпня

Другий відбірковий раунд: 25-26 серпня

Третій відбірковий раунд: 15-16 вересня

Раунд плей-офф: 22-23 і 29-30 вересня

Груповий етап: 20-21 і 27-28 жовтня, 3-4 і 24-25 листопада, 1-2 і 8-9 грудня

Ліга Європи 2020/21

Попередній раунд: 20 серпня

Перший відбірковий раунд: 27 серпня

Другий відбірковий раунд: 17 вересня

Третій відбірковий раунд: 24 вересня

Раунд плей-офф: 1 жовтня

Груповий етап: 22 і 29 жовтня, 5 і 26 листопада, 3 і 10 грудня

Щодо розкладу подальших стадій турнірів, то вони змін не зазнали. Жеребкування групових етапів Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2020/21 пройдуть в Афінах в Культурному центрі імені Ставроса Ніархоса 1-2 жовтня 2020-го.

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