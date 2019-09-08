toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛИТВА - УКРАЇНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч Франція – Андорра

13:12 417 Читать на русском
УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч Франція – Андорра
Микола Балакін / Фото із соцмереж

Українські судді працюватимуть на відбірковому матчі Євро-2020.

Поєдинок відбірного турніру Євро-2020 Франція – Андорра, що відбудеться 10 вересня в Сен-Дені, УЄФА довірив суддівській бригаді з України, – інформує офіційний сайт УАФ.

Балакін став арбітром ФІФА

Головним арбітром виступатиме Микола Балакін. Його помічниками на лініях будуть Валентин Куцев та Володимир Висоцький. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Ярослав Козик.

Суддівський спостерігач – Девід Малкольм із Північної Ірландії.

Поєдинок відбудеться 9 вересня.

Хто призначив найбільше пенальті і лідирує за червоними картками – все, що потрібно знати про арбітрів УПЛ

blog_ava
Маліновський заявив, що збірній України рано думати про вихід на Євро-2020 навіть після перемоги над Литвою
06:30
6509
Теги
Євро-2020 Головне Микола Балакін Микола Балакін Андорра Андорра Франція Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
25
хв
Рух
17:30
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук