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УЄФА поки моніторить ситуацію щодо можливих змін у проведенні матчів в Україні

13:09 408 Читать на русском
УЄФА поки моніторить ситуацію щодо можливих змін у проведенні матчів в Україні
Шахтар – Ліон / ФК Шахтар

УЄФА продовжуватиме моніторити та оцінювати безпекову ситуацію в Україні, щоб визначитися з можливою зміною місць проведення матчів єврокубків через запровадження воєнного стану в кількох областях.

"УЄФА буде спостерігати та оцінювати ситуацію в галузі безпеки в Україні найближчими днями, перш ніж приймати будь-яке рішення щодо потенційної зміни місць проведення інших матчів", – зазначили Футбол 24 у прес-службі УЄФА.

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Таким чином в Європейському футбольному союзі прокоментували можливість зміни місця проведення матчу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон, який станом на сьогодні має відбутися 12 грудня у Харкові.

До слова, напередодні УЄФА переніс матч Ворскла – Арсенал у Київ через запровадження воєнного стану в Україні. Причиною такого кроку стало те, що "каноніри" збиралися прилетіти до Харкова, а регіон входить до переліку областей, у яких запроваджено особливий режим.

Джерело: Футбол 24
Ліга чемпіонів6 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
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Ліга Європи Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Шахтар - Ліон Металіст УЄФА
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