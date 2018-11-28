УЄФА поки моніторить ситуацію щодо можливих змін у проведенні матчів в Україні

УЄФА продовжуватиме моніторити та оцінювати безпекову ситуацію в Україні, щоб визначитися з можливою зміною місць проведення матчів єврокубків через запровадження воєнного стану в кількох областях.

"УЄФА буде спостерігати та оцінювати ситуацію в галузі безпеки в Україні найближчими днями, перш ніж приймати будь-яке рішення щодо потенційної зміни місць проведення інших матчів", – зазначили Футбол 24 у прес-службі УЄФА.

Керівник Арени Львів: Шахтар не звертався щодо проведення матчу Ліги чемпіонів із Ліоном

Таким чином в Європейському футбольному союзі прокоментували можливість зміни місця проведення матчу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон, який станом на сьогодні має відбутися 12 грудня у Харкові.

До слова, напередодні УЄФА переніс матч Ворскла – Арсенал у Київ через запровадження воєнного стану в Україні. Причиною такого кроку стало те, що "каноніри" збиралися прилетіти до Харкова, а регіон входить до переліку областей, у яких запроваджено особливий режим.