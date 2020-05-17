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УЄФА може зменшити кількість міст-господарів Євро – у трьох виникли проблеми

22:00 489 Читать на русском
УЄФА може зменшити кількість міст-господарів Євро – у трьох виникли проблеми
Александер Чеферін / Сайт УЄФА

Президент УЄФА Александер Чеферін не виключає, що список міст для проведення Євро наступного року доведеться переглянути.

"Наразі ідея полягає в тому, що ми залишаємося в тих самих містах. Розмови тривають, і з 9 містами все налагоджено.

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З трьома містами у нас є деякі проблеми, з ними ми говоритимемо і надалі. В принципі, ми хочемо зробити це в 12 містах, але якщо не вийде, то ми готові і в 10, 9 або 8", – цитує Чеферіна BeinSport.

Нагадаємо, раніше УЄФА переніс чемпіонат Європи-2020 на наступний рік. Турнір заплановано провести у 12 містах Європи: Римі, Санкт-Петербурзі, Мюнхені, Баку, Бухаресті, Будапешті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Дубліні, Глазго та Лондоні.

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Головне Александер Чеферін Євро-2020 УЄФА
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