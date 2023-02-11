Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поміркував над перспективами найближчим часом вийти на поле у складі житомирської команди.

"Я хочу зіграти, але у мене є невеличкі складнощі з лівою ногою. Ми з моїм тренерським штабом вирішимо, зіграю я чи ні. Емоції гарні. Після тренування я одразу приїхав на стадіон, аби підтримати хлопців.

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Я бачу, що гравці виросли ментально. У них є мотивація, і вони продовжують йти до мети. Це вища ліга, це перемоги. Деякі хлопці з моєї команди бачили гру Полісся рік тому і зараз, і хтось з них сказав: "О*уїти, вони офігенно грають!".

Треба підтримувати свій клуб до кінця, незважаючи ні на що. Характер проявили, йдемо далі. Слава богу, що перемога є", – сказав Усик у коментарі YouTube-каналу Полісся.

Нагадаємо, у стартовому матчі Зимового кубка-2023 підопічні Юрія Калітвінцева здолали по пенальті Верес.

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