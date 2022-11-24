Ліга чемпіонів. Група А

Ураган – Спортінг – 2:4

Голи: Терентьєв, 18, Швед, 35 – Невеш, 9, Пако, 13, Матос, 35, Варела, 39

Лісабонці у 2021-му тріумфували в ЛЧ, а торік дійшли до фіналу, де поступились Барселоні. Суперником у другому турі були українці, які виглядали доволі непогано, а в попередньому турі перемогли італійський клуб Еболі.

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Попри те, що іванофранківці двічі пропустили на старті, вони все ж зуміли зрівняти рахунок. Але рівновага протрималась недовго, адже Матос і Варела поставили крапку у зустрічі. Спортінг став лідером з 6 очками та гарантував собі вихід у "Фінал чотирьох".

Ураган йде другим з 3 пунктами, а в останньому турі футзальної Ліги чемпіонів зіграє проти сербської Лезніци.

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