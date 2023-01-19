Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила рейтинг футбольних ліг світу за минулий рік.

Українська Прем'єр-ліга за версією IFFHS стала 73-ю в рейтингу національних чемпіонатів за 2022 рік, набравши 256 очок. Для порівняння, минулий сезон чемпіонат України завершив на 27-й сходинці.

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Найсильнішим чемпіонатом 2022-го року стала бразильська Серія А, яка отримала 1181 очко. Другу сходинку посіла англійська Прем'єр-ліга, третьою стала іспанська Ла Ліга. П'ятірку замикають німецька Бундесліга та італійська Серія А. Цікаво, що останнє місце у топ-80 посів чемпіонат Росії.

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