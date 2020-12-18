Дирекція української Прем’єр-ліги оприлюднила імена переможців у індивідуальних номінаціях після грудневих матчів.

У голосуванні за топ-футболіста впевнено переміг півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня, який набрав 68% голосів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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До трійки найкращих також увійшли півзахисник Динамо Віктор Циганков (17%) і форвард Зорі Артем Громов (6%).

У голосуванні за топ-наставника перемогу здобув керманич Руха Іван Федик (52% голосів). Позаду залишилися Віктор Скрипник (34%), Олександр Рябоконь і Ігор Климовський (обоє – по 7%).

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