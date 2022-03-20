Один з активних уболівальників "біло-синіх" отримав високу державну нагороду.

"Денис "Редіс" Прокопенко – Герой України! Легендарний командир полку "А", який також представляє нашу трибуну, отримав цю найвищу нагороду за мужність та ефективні дії щодо захисту міста Маріуполь.

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Ми неймовірно пишаємося Денисом та всім полком, який зараз хоробро боронить наші міста. Слава Героям України", – написано на сторінці ультрас Динамо у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 19 березня Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Героя України" майору Прокопенку Денису Геннадійовичу, командиру окремого загону спецпризначення "Азов" "за мужність, за ефективні дії з відбиття атак ворога, за захист міста-героя Маріуполя".

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