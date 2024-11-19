Ввечері 18 листопада росіяни атакували Запоріжжя більш ніж 10 дронами. Вибухи чули в різних районах міста. Дивом залишився неушкодженим колишній футболіст та тренер Сергій Ключик, повідомляє zprz.city.

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Зазначається, що після падіння уламків дрона у двір спортсмена будинок у Дніпровському районі, у приватному секторі, сильно зруйнований. На подвір'ї утворилась яма. Ключика же врятувало те, що він просто був не вдома у цей момент.

"Мене вдома не було. Вчора, о 21:15 сусід зателефонував. Каже, "приліт", все дуже погано. Там ще горів двигун від "шахеда". Він впав прямо на подвір'я. У будинку пошкоджено майже все. Допомагають прибрати наслідки колеги, друзі. Сьогодні є де ночувати. Коли дізнався, більше злякався за сусідів, а не за будинок. Вони були тут", – поділився Ключик в коментарі Суспільному.

Додамо, що Сергій Ключик родом з Донецька, але більшість своєї кар’єри провів у складі запорізького Металурга. Свого часу він був агентом Тараса Степаненка – саме тоді хавбек і перебрався до Шахтаря.

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