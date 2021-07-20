Українського легкоатлета Ігоря Главана, який збирався виступити на Олімпійських іграх у Токіо, відсторонили від змагань.

30-річному спортсмену подовжили дискваліфікацію через вживання заборонених речовин до 3 років, повідомляє ФЛАУ.

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Спортивний арбітражний суд 15 липня переглянув справу Ігоря Главана щодо допінгу та збільшив термін покарання ще на один сезон, раніше його було відсторонено на 2 роки. Суд також анулював усі його результати на змаганнях, починаючи з 25 липня 2017 року.

Атлет увійшов до складу олімпійської збірної України на Олімпіаду у Токіо та повинен був взяти участь у змаганнях зі спортивної ходьби на 50 кілометрів, однак не зможе цього зробити. Його замінить Валерій Літанюк, який був у резервному складі учасників офіційної делегації України.

Зауважимо, для Главана Олімпійські ігри-2020 мали стати третіми в кар'єрі. Раніше він виступав на Іграх у Лондоні-2012 та Ріо-2016. У 2012-му він посів 16-те місце, а у 2016-му не зміг фінішувати.

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