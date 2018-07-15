Український голкіпер Контіні-Барановській зіграв тайм за Наполі

Голкіпер Наполі Микита Контіні-Барановський провів майже 40 хвилин на полі в дебютному матчі Анчелотті на чолі італійського клубу.

Карло Анчелотті в своєму першому матчі в якості головного тренера Наполі дав майже 40 хвилин ігрового часу українському голкіперу Микиті Контіні-Барановському.

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Наполі у спарингу переміг Гоццано з рахунком 4:0.

Контіні-Барановський – уродженець Черкас, який виріс в Італії.

Минулий сезон голкіпер провів у Серії С1 у клубі Понтедера.