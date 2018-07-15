Український голкіпер Контіні-Барановській зіграв тайм за Наполі

ЧС 2018 — 08:00 11129
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Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018
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Новий тренер Челсі – банкір, курець, черговий "нефутбольний" коуч і ще 7 фактів про Мауріціо СарріАнглія — 14 лип 1647
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ЧС-2018 Бельгія – Англія: "червоні дияволи" мали б грати у фіналі, Лукаку віддав Кейну "Золотий бутс"ЧС 2018 — 14 лип 6760
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Ярмоленко допоміг Вест Хему перемогти Уіком у контрольному матчіАнглія — 14 лип 7448
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ЧС-2018: у Туреччині помер українець, якого побив росіянин після вильоту від ХорватіїЧС 2018 — 14 лип 2044
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