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Українські арбітри Балакін, Козик та Романов отримали призначення на матчі єврокубків

18:11 45 Читать на русском
Українські арбітри Балакін, Козик та Романов отримали призначення на матчі єврокубків

УЄФА визначився з суддівськими бригадами, які будуть працювати на єврокубкових поєдинках.

Три українські бригади арбітрів на чолі з Миколою Балакіним, Ярославом Козиком та Віталієм Романовим отримали призначення на матчі єврокубків, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На матч 1-го відбіркового раунду Ліги Чемпіонів між Спартаксом (Юрмала) і Црвеною Звездою головним арбітром поєдинку призначено Миколу Балакіна. Допомагати йому будуть: Володимир Висоцький і Віктор Матяш. Четвертий арбітр – Анатолій Абдула.

Дві бригади арбітрів працюватимуть на матчах 1-го відбіркового раунду Ліги Європи.

Фінський Лахті і ісландський Хафнарфйордур розсудить Ярослав Козик. Асистенти арбітра: Олександр Корнійко та Андрій Скрипка. Четвертий арбітр – Олександр Дердо.

Поєдинок між Мілсамі з Молдови та Слованом з Братислави (Словаччина) буде судити Віталій Романов. Лайнсмени: Сергій Беккер і Семен Шлончак. Четвертий арбітр – Денис Шурман.

Теги
Ліга чемпіонів Ярослав Козик Арбітри Микола Балакін Микола Балакін Віталій Романов Ліга Європи
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