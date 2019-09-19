Україна зберегла своє місце в оновленому рейтингу ФІФА

Збірна України продовжує перебувати у топ-25 найкращих збірних у світі.
ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних. Україна зберегла своє 25 місце у рейтингу, інформує офіційний сайт ФІФА.
Україна – Португалія: квитки на матч відбору до Євро-2020 надійшли у продаж
В активі "жовто-синіх" 1516 очок після вересневих матчів. Команда Шевченка розгромно перемогла Литву (3:0) у матчі відбору до Євро-2020 та здобула нічию у товариському матчі проти Нігерії (2:2).
Відзначимо, що перше місце посідає Бельгія, на другу сходинку піднялась збірна Франції, а трійку призерів замикає Бразилія.
Сербія – Україна: команда Шевченка залишиться без підтримки на вирішальний матч відбору до Євро-2020
Суперники України у відборі до Євро-2020 посідають наступні позиції:
Португалія – 5;
Сербія – 35;
Люксембург – 91;
Литва – 131.