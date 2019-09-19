toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - МАЛЬМЕ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД ВОЛЬФСБУРГ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Україна зберегла своє місце в оновленому рейтингу ФІФА

12:40 2049 Читать на русском
Україна зберегла своє місце в оновленому рейтингу ФІФА
Збірна України / УАФ

Збірна України продовжує перебувати у топ-25 найкращих збірних у світі.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних. Україна зберегла своє 25 місце у рейтингу, інформує офіційний сайт ФІФА.

Україна – Португалія: квитки на матч відбору до Євро-2020 надійшли у продаж

В активі "жовто-синіх" 1516 очок після вересневих матчів. Команда Шевченка розгромно перемогла Литву (3:0) у матчі відбору до Євро-2020 та здобула нічию у товариському матчі проти Нігерії (2:2).

Відзначимо, що перше місце посідає Бельгія, на другу сходинку піднялась збірна Франції, а трійку призерів замикає Бразилія.

Сербія – Україна: команда Шевченка залишиться без підтримки на вирішальний матч відбору до Євро-2020

Суперники України у відборі до Євро-2020 посідають наступні позиції:

Португалія – 5;

Сербія – 35;

Люксембург – 91;

Литва – 131.

blog_ava
Шахтар – Манчестер Сіті: Каштру назвав причини розгромної поразки донецького клубу
01:03
7689
Теги
Головне Збірна України Рейтинг ФІФА Португалія Португалія Сербія Сербія Франція Франція Люксембург Люксембург Литва Литва Бельгія Бельгія Бразилія Бразилія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Мальме: анонс матчу Ліги Європи
    Ліга Європи — 08:0010020 Динамо – Мальме: анонс матчу Ліги Європи
5
год
:
56
хв
Динамо
19:55
Мальме
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук