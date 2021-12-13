"Менеджер УЄФА зі стратегічного розвитку Олександр Кучерявий розповів про невтішну тенденцію зі зниженням доходів від внутрішніх трансляцій та спонсорства для українських клубів у період із 2015-го по 2020 рік і підкреслив, що лише централізація медіаправ може збільшити доходи клубів і, відповідно, зробити внутрішні змагання більш конкурентоспроможними.

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Важливе доповнення із цього приводу зробив член Ради ФІФА та керівник Федерації футболу Кіпру Джордж Кумас, який навів приклад реалізації медіаправ на матчі кіпрської футбольної першості. За словами функціонера, доходи клубів національної ліги Кіпру з медіаправ у сезоні-2020/2021 були вищими за показники УПЛ у 2,5 разу.

Андрій Павелко підкреслив, що за 30 років жодна спроба централізувати медіаправа в українському футболі не була успішною, але висловив сподівання, що за тісної колаборації УЄФА, УАФ та УПЛ уже невдовзі в Україні з’явиться єдиний пул. Ця історична для вітчизняного футболу подія має обумовити збільшення доходної частини клубів та позитивно вплинути на їхню подальшу життєдіяльність", – йдеться у публікації на офіційному сайті УАФ.

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