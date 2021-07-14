Українська тенісистка Марта Костюк не виступить на Олімпійських іграх у Токіо через пошкодження плеча.

"Марта Костюк, на жаль, не зможе взяти участь в Олімпійських іграх. Відмова від головного спортивного форуму планети вимушена – травма плеча.

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Марта мала б виступати не тільки в одиночному розряді, а й у парному разом з Еліною Світоліною. ITF переглянула нашу заявку й затвердила новий український дует – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська", – повідомила Федерація тенісу України у своєму Facebook.

Зауважимо, проблеми з плечем та стегном у 19-річної атлетки почалися ще під час виступу на Вімблдоні, у кінці червня, через це Марта достроково завершила змагання у парних турнірах. На Олімпіаду у Токіо від України також вирушать тенісистки Людмила і Надія Кіченок. Тенісний турнір на Іграх стартує 24 липня і завершиться 1 липня.

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