"Марта Костюк, к сожалению, не сможет принять участие в Олимпийских играх. Отказ от главного спортивного форума планеты вынужденный – травма плеча.

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Марта должна была выступать не только в одиночном разряде, но и в парном вместе с Элиной Свитолиной. ITF пересмотрела нашу заявку и утвердила новый украинский дуэт – Элина Свитолина и Даяна Ястремская", – сообщила Федерация тенниса Украины в своем Facebook.

Отметим, проблемы с плечом и бедром у 19-летней атлетки начались еще во время выступления на Уимблдоне, в конце июня, поэтому Марта досрочно завершила соревнования в парных турнирах. На Олимпиаду в Токио от Украины также отправятся теннисистки Людмила и Надежда Киченок. Теннисный турнир на Играх стартует 24 июля и завершится 1 июля.

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