Україна провела тренування перед вильотом до Риму – попереду Англія
30 червня 20:19 - Читать на русском
Національна команда України не має часу на святкування перемоги над шведами (2:1).
завершено
Харрі Кейн 4’
Харрі Магуайр 47’
Харрі Кейн 50’
4’ Харрі Кейн
47’ Харрі Магуайр
50’ Харрі Кейн
Гравці збірної України провели інтенсивне тренування, окрім тих виконавців, які виходили на бій проти Швеції зі стартових хвилин.
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Після сесії футболісти повернулись до готелю, щоб зібрати речі перед вильотом до Рима, де і відбудеться поєдинок зі збірною Англії в рамках 1/4 фіналу Євро-2020.
Нагадаємо, у півфіналі переможець пари Україна – Англія зустрінеться з тріумфатором двобою Данії та Чехії.
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