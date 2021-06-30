Національна команда України не має часу на святкування перемоги над шведами (2:1).

Гравці збірної України провели інтенсивне тренування, окрім тих виконавців, які виходили на бій проти Швеції зі стартових хвилин.

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Після сесії футболісти повернулись до готелю, щоб зібрати речі перед вильотом до Рима, де і відбудеться поєдинок зі збірною Англії в рамках 1/4 фіналу Євро-2020.

Нагадаємо, у півфіналі переможець пари Україна – Англія зустрінеться з тріумфатором двобою Данії та Чехії.

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