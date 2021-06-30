Национальная команда Украины не имеет времени на празднование победы над шведами (2:1).

Игроки сборной Украины провели интенсивную тренировку, кроме тех исполнителей, которые выходили на бой против Швеции со стартовых минут.

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После сессии футболисты вернулись в отель, чтобы собрать вещи перед вылетом в Рим, где и состоится поединок со сборной Англии в рамках 1/4 финала Евро-2020.

Напомним, в полуфинале победитель пары Украина – Англия встретится с триумфатором поединка Дании и Чехии.

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