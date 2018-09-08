Україна провела перше тренування у Львові перед матчем проти Словаччини – як це було

Збірна України у Львові розпочала підготовку другого матчу Ліги націй проти Словаччини.

Вчора, 7 вересня, національна команда прибула до Львова після дебютного поєдинку у Лізі націй проти Чехії (1:2). Тренерський штаб вирішив не дозволити гравцям розслаблятись після перемоги і відразу розпочав цикл підготовки до матчу проти Словаччини.

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11 гравців, що вийшли у стартовому складі у Чехії, виконували відновлювальні вправи.

Решта футболістів провели повноцінне тренування на полі львівського стадіону Україна. Під керівництвом тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком збірники виконали тактичні вправи та провели ігрові серії. Наприкінці тренування розпочався характерний для Львова дощ, проте це не завадило продовжити заняття.