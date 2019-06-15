Україна U-20 – Південна Корея U-20: де дивитись фінал ЧС-2019

Збірна України U-20 зіграє проти Південної Кореї у фіналі чемпіонату світу-2019. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна U-20 – Південна Корея U-20 розпочнеться 15 червня на Муніципальному стадіоні Відзева у Лодзі. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом.

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Поєдинок Україна U-20 – Південна Корея U-20 онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі UA:Перший, починаючи з 18:50. "Футбол 24" також проведе текстову онлайн-трансляцію фінального матчу чемпіонату світу-2019.

Нагадаємо, збірна України будь-якої вікової категорії вперше буде представлена у фіналі чемпіонату світу. У півфіналі Україна U-20 драматично пройшла Італію, а Південна Корея виявилась сильнішою за Еквадор.

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