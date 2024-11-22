Збірна України дізналась суперника, з яким зустрінеться у плей-офф Ліги націй за право піднятись у дивізіон A.

Суперником збірної України у плей-офф Ліги націй стала Бельгія.

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Загалом, "синьо-жовтим" могли дістатись такі команди: Угорщина, Шотландія та Сербія. Додамо, що збірна України за підсумками минулого розіграшу Ліги націй посіла друге місце в групі 1 дивізіону B.

Стикові матчі між Лігами B/C та A/B, а також чвертьфінали Ліги А пройдуть 20 та 23 березня 2025 року. Півфінали Ліги А відбудуться 4 та 5 червня, матч за третє місце та фінал – 8 червня. Стикові поєдинки між Лігами C/D заплановані на 26 та 31 березня 2026 року.