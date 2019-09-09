Україна – Нігерія: прогноз на товариський матч

Збірні України та Нігерії проведуть товариський поєдинок у Дніпрі. Що кажуть букмекери – який прогноз на матч, дізнавайтеся на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Нігерія, стартує о 21:30 за київським часом. Гра відбудеться на Дніпро-Арені. Це буде перша очна зустріч команд в історії. Раніше суперники не зустрічалися ні в офіційних, ні в товариських матчах.

Україна – Нігерія: у заявці африканців 22 гравці

Прогноз букмекерів на товариський матч Україна – Нігерія:

В останньому рейтингу ФІФА "синьо-жовті" посідають 25-у сходинку, тоді як нігерійці 33-і. Не дивно, що букмекерська контора Bwin вважає Україну безперечним фаворитом протистояння. Коефіцієнт на перемогу команди Шевченка – 1,72. Нічию букмекери оцінили у 3,5, а в перемогу африканців вірять дуже слабко – кожна поставлена гривня за такого підсумку помножиться на 5.

Солідарні зі своїми колегами і фахівці з британської компанії William Hill. Потенційний успіх збірної України вони оцінили коефіцієнтом 1,72. Нічию – у 3, 6. Натомість на перемогу бронзових призерів минулого Кубка африканських націй можна поставити з коефіцієнтом 5,25.

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