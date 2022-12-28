Навіть в умовах війни на футбольній карті України можуть з'являтися нові назви.

Футбольний клуб ОККО офіційно оголосив про намір заявитися на сезон ПФЛ 2023/24.

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Вже є домовленість з Лівим берегом щодо оренди стадіону у Києві на дебютну кампанію. ФК ОККО починає підготовку до професіонального футболу в січні та шукає гравців віком 15-21 років.

Харківський клуб був заснований лише у 2020-му. Команда два роки брала участь у змаганнях Харківської області та ДЮФЛ України, але через війну була змушена покинути рідне місто. У серпні президент ФК ОККО Олександр Олійник ухвалив рішення заявитися на чемпіонат та кубок України серед аматорів.

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