Україна – Сербія: передматчева прес-конференція Младена Крстаїча

Головний тренер збірної Сербії Младен Крстаїч відповів на питання журналістів напередодні поєдинку 3-го туру кваліфікації до Євро-2020 проти збірної України.

"Від матчу проти України очікую важкої гри. Наші суперники добре стартували у відборі і є сильною командою. Але і ми впевнені у своїх силах. Мої гравці у хорошій формі, а в команді гарна атмосфера.

Щодо тактики, то певні нововведення є. Ми проаналізували дії суперника і готові до гри, але суттєвих змін у складі не буде. Сподіваємось на позитивний результат.

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Хто вийде у старті – Йовіч чи Мітровіч? Я ще не вирішив. Вони обоє – дуже сильні гравці, тому у мене є вибір. В цілому, щодо складу у мене великої дилеми немає, я практично визначився зі стартовою одинадцяткою.

Відсутність Мораєса у збірної України? Він – якісний форвард, але команда Шевченка і без нього може показати хорошу гру, позаяк не залежить від цього нападника. Вони грають вдома, але і ми матимемо свої шанси, якщо максимально зосередимось на грі.

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Кого виділю з України? Я поважаю абсолютно всіх гравців суперника і вважаю некоректним когось виділяти.

Не знаю, скільки наших фанатів буде на матчі. Ймовірно, їх буде не так багато. Ми чули, що цей матч має підвищену категорію ризику, але ми бачимо гостинність українців на кожному кроці. В цьому плані все просто чудово", – розповів Крстаїч.