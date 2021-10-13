"Чи була вказівка сідати на свою половину? Установки сідати не було. В перерві казав, щоб не сідали. Але це втома. Я не маю до них запитань, я їм дуже подякував. Всі засмучені, а помилки розберемо і зробимо висновки. З хлопцями все добре, я їм подякував. Плакат на трибунах "Українська рідна мова бере приклад з Петракова"? Люди кричали моє прізвище, це стало несподіванкою. Навіть зараз я сиджу, зіграли 1:1. В душі, наче програли, мені аж соромно. Дуже дякую Львову, вболівальникам. Я не чекав такого прийому. Дякую.

Україна – Боснія і Герцеговина – відео голів

Проблема лівого вінгера, де грає шульга Циганков? Вам не подобається, як грає Циганков? Розумієте, ми не Іспанія чи Франція, у нас посередній чемпіонат. Які є ресурси, такі і використовуємо. Я стежу, у нас є молоді хлопці, які ростуть, але грати за національну збірну вони ще не готові. Чому не вийшов Довбик? У мене є своя інтуїція, я головний тренер. Я випустив Сікана і помилився. Якби він забив, то всі говорили б: "О, Олександр Васильович". Вирішує головний тренер. Я випустив Сікана, в нього не вийшло, але я вірю в нього. Цьому хлопцю лише 20 років.

Інші заміни, Булеца і Сидорчук? Кажу – в мене нема питань до хлопців. Вони зробили все, що могли. У Боснії буде битва. Як оціню шанси на друге місце? До гри не рахував нічого, лише дивився матч Фінляндія – Казахстан. На нас виходили з такими очима, а зараз не билися ні з Боснією, ні з фінами. У Боснії буде гра за вихід. Ми будемо грати до кінця, обіцяю. Зробимо все, що в наших силах.

Чи зможе Ярмоленко побити рекорд Шевченка? Це треба питати в нього. Так, він лідер команди на полі і за його межами. Головне, щоб він був здоровий. Він хоче грати далі, і я сподіваюся, що йому вдасться.

Окремо дякую Львову за прийом. Я такого не чекав. Ми засмучені, але від такого ставлення виростають крила. Щиро дякую", – підсумував Петраков.

Після 7-ми матчів "синьо-жовті" посідають друге місце в групі D, набравши 9 очок. Останній поєдинок відбору на ЧС-2022 підопічні Петракова зіграють проти Боснії і Герцеговини вже на виїзді. Матч відбудеться 16 листопада.

Україна втратила перемогу над Боснією і Герцеговиною – перша така невдача у Львові залишає на 2 місці відбору ЧС-2022