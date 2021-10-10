УЄФА обрав суддівську команду на поєдинок 8-го туру відбору до чемпіонату світу в Катарі між збірними України та Боснії і Герцеговини.

Матч обслуговуватиме німець Фелікс Цвайєр із помічниками, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна – Боснія і Герцеговина: графік перебування збірних у Львові

Для 40-річного рефері це перший досвід зі збірною України. Йому допоможуть лайнсмени Марко Ахмюллер та Крістіан Дітц. Резервний арбітр – їхній співвітчизник Свен Яблонський. Із системою Відеоасистент рефері працюватимуть Бастіан Данкерт і Ян Зейдель.

Нагадаємо, що матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться у Львові у вівторок, 12 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.

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