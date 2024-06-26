Україна та Бельгія зустрічаються у 3 турі чемпіонату Європи. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24" в цій новині.

Вирішальна битва для команд Сергія Реброва та Доменіко Тедеско. Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Бельгія на "Футбол 24", стартує о 19:00 за київським часом. "Синьо-жовті" замикають групу E, в якій всі національні команди набрали по 3 очки. Українці мають найгіршу різницю голів, тому повинні думати тільки про перемогу, що гарантує вихід в 1/8 фіналу. В разі двох нічиїх підопічні Реброва так і залишаться на останньому місці. А румунські функціонери та легенди вже на повний голос заявляють, що мирова зі словаками їх цілком влаштує і ризикувати не потрібно.

Україна – Бельгія: анонс і прогноз на матч Євро-2024

За умови перемоги наших хлопців і втрати очок румунами збірна фінішує на першому місці. А це означає, що попереду команду Реброва може чекати сітка зі Словенією в 1/8 фіналу та переможцем пари Австрія – Туреччина/Чехія/Грузія у потенційному чвертьфіналі. Для цього потрібно, аби у квартеті F далі пройшли тільки 2 збірні. Інакше переможця нашої групи чекають Нідерланди, хоча на папері легша сітка з непереконливими фаворитами Англією та Італією максимум на стадії півфіналу зберігається. Якщо Україна посяде друге місце, то зіграє проти Франції. Третє місце принесе матч проти Англії або Іспанії.

Де дивитися матч Україна – Бельгія онлайн? Гру транслює канал MEGOGO Перший. Там же о 17:40 стартує передматчева студія. Також поєдинок покажуть регіональні канали Суспільного Мовлення (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ).

Ребров озвучив заявку на матч проти Бельгії. До неї вже традиційно увійшли всі 26 футболістів. Віктор Циганков і Михайло Мудрик, які ще напередодні займалися індивідуально, готуються до гри, але наразі не відомо, на скільки їх вистачить. Віталій Миколенко повноцінно відновився від травми і готовий допомогти команді вперше на Євро-2024.