Матч "синьо-жовтих" проти збірної Англії за вихід в 1/2 фіналу континентальної першості викликав неабияке зацікавлення у вболівальників.

Трансляція поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату Європи між Україною та Англією встановила історичний рекорд, повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

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У Британії матч на телеканалі BBC подивилось 20,9 мільйона людей, що стало наймасовішим переглядом за 2021 рік. За підрахунками медійників, трансляція гри вже увійшла у топ-10 найпопулярніших телетрансляцій століття.

Пікова доля від усіх телеглядачів країни склала 81,8% і зробила гру найпопулярнішим телевізійним заходом року. Також телекомпанія дає цифри у 5,2 інтернет-глядачів на платформах BBC. Загальна аудиторія – 26,1 мільйона глядачів.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020, де поступились збірній Англії з рахунком 0:4 і припинили участь у турнірі.

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