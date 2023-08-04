УАФ звертає увагу на те, що на посади в адміністративних органах УЄФА (комітетах, органах і панелях) на період із 2023-го по 2027 рік були обрані та переобрані 15 росіян, йдеться на офіційному сайті установи.

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"Аби дотримуватися гуманітарних цінностей та справедливості, притаманних європейській футбольній сім'ї, а також щоб забезпечити послідовність миротворчої позиції УЄФА щодо врегулювання залучення до європейського футболу представників Росії, просимо вас уважно розглянути ситуацію та опрацювати можливість відсторонити представників терористичної держави від своїх обов'язків в УЄФА", – йдеться в листі, який надіслали в УЄФА.

Нагадаємо, що присутність росіян в УЄФА може впливати і на рішення щодо участі кримських клубів у чемпіонаті Росії. Так, Союз європейських футбольних асоціацій зобов'язаний накласти додаткові санкції на країну-окупанта, однак так і не зробив цього.

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