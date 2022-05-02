Сезон 2021/22 УПЛ офіційно завершений, повідомляє офіційний сайт УАФ. Виконком асоціації затвердив рішення, про що найближчим часом має повідомити УЄФА.

Чемпіона не буде: УПЛ офіційно оголосила історичне рішення щодо долі сезону 2021/22

Клуби української Прем’єр-ліги підтримали пропозицію завершити сезон 2021/22, оскільки чемпіонат не може бути дограний через продовження воєнного стану в Україні. Турнірна таблиця буде зафіксована станом на 24 лютого 2022 року. Нагородження призерів не проводитиметься. Для остаточного затвердження необхідно було підтвердження від Виконавчого комітету УАФ.

Нагадаємо, після 18-ти турів п'ятірка команд у турнірній таблиці виглядає наступним чином: Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря та Ворскла. Перші дві команди потраплять у Лігу чемпіонів, третя – у Лігу Європи, четверта і п'ята – у Лігу конференцій.

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