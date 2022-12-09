Альберт Луке призначений новим директором збірної Іспанії. Контракт набере чинності у січні 2023-го. Тоді ж Хосе Франціско Моліна – екс-одноклубник Луке у Депортіво – піде зі своєї посади, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.

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Моліна працював директором збірної з липня 2018 року. За цей час Іспанія двічі вийшла у фінальну стадію Ліги націй та грала у півфіналі Євро-2020. Що стосується Альберта Луке, то екс-вінгер впродовж кар'єри встиг пограти за юнацькі команди Барселони, Малагу, Мальорку, Ньюкасл, Аякс та Депортіво. У складі останнього виходив у півфінал Ліги чемпіонів і був учасником знаменитого камбеку в протистоянні з Міланом (1:4, 4:0, Луке забив один із голів).

Нагадаємо, напередодні збірна Іспанії отримала головного тренера після другого поспіль вильоту в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Замість Луїса Енріке команду очолив Луїс де ла Фуенте, який досі працював зі збірною U-21.

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