"Однозначно фаворит Шахтар, "гірники" більш рівно проходять чемпіонат. Динамо зараз у дуже важкому становищі, перш за все моральному. Я не розумію, за рахунок чого Динамо може перемогти Шахтар. Вони навіть з Рухом мали проблеми, у якого півскладу молодих футболістів, а вони на рівних грали з киянами. Можливо, у Динамо щось вийде за рахунок характеру, старання, але якщо немає внутрішньої впевненості в собі та партнерах, то нічого хорошого не буде.

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Луческу та Йовічевич – класні спеціалісти. Але зараз Луческу виглядає трохи спустошеним. Він не звик працювати, коли навколо нього все настільки незрозуміло. Я думаю, йому буде важко щось довести без якісних футболістів до яких він звик. Я не хочу сказати, що в Динамо погані футболісти, але так буває, що між тренером та колективом пропадає хімія і все починає розвалюватись. В такому випадку найкращим варіантом буде зміна головного тренера.

Чи вміє Луческу працювати з молоддю? Так, вміє, але якщо поряд з молодими є досвідчені гравці, які своїм прикладом можуть чомусь навчити. Тому роль лідерів у команді дуже важлива.

Йовічевич – молодий та амбітний спеціаліст, якому є що доводити. Він вже показав, що вміє справлятися з колективом та ставити гру, яка подобається вболівальникам. Якщо обирати між Луческу та Йовічевичем, то віддам перевагу Йовічевичу. Але Луческу не потрібно скидати з рахунків, в нього вагон досвіду.

Хочу зазначити, що я ні за кого не вболіваю у цій ситуації і мій прогноз складається із того, що я бачу в даний момент – "гірники" сьогодні просто сильніші. Думаю, що Шахтар переможе з рахунком 3:1", – сказав Худжамов у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Класичне відбудеться вже сьогодні, 22 квітня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі о 17:00.

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