У Харкові створили новий клуб Метал – команду очолить легенда Шахтаря

На футбольній карті України з'явився новий клуб, який планує продовжити славні традиції харківського футболу.

У першій столиці України зареєстрували новий футбольний клуб, повідомляє видання Footboom.

Стороженко: Якщо Ярославському вдасться відродити Металіст – ліквідуємо Металіст 1925

Планується, що з нового сезону Метал, а саме так називається новостворена команда, заявиться для участі у Другу лігу. Вже йде збір інформації щодо потенційних новачків, активно формується дитячо-юнацька школа, залучаються тренери. А очолить команду колишній захисник Шахтаря і Металіста – 37-річний Олександр Кучер, у якого є тренерська ліцензія.

Очікується, що Метал за кілька років проб'ється у Прем'єр-лігу, а поки він штурмуватиме вершини, колишнє керівництво Металіста спробує повернути бренд легендарного харківського клубу, аби додати у назву ще три букви – "іст".

"Мій сусід оформив покер у ворота Барселони": як син легенди Шахтаря тренує Динамо в Еміратах