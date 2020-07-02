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У Харкові створили новий клуб Метал – команду очолить легенда Шахтаря

2 липня 19:24 - Читать на русском
У Харкові створили новий клуб Метал – команду очолить легенда Шахтаря
Олександр Кучер / Фото з відкритих джерел

На футбольній карті України з'явився новий клуб, який планує продовжити славні традиції харківського футболу.

У першій столиці України зареєстрували новий футбольний клуб, повідомляє видання Footboom.

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Планується, що з нового сезону Метал, а саме так називається новостворена команда, заявиться для участі у Другу лігу. Вже йде збір інформації щодо потенційних новачків, активно формується дитячо-юнацька школа, залучаються тренери. А очолить команду колишній захисник Шахтаря і Металіста – 37-річний Олександр Кучер, у якого є тренерська ліцензія.

Очікується, що Метал за кілька років проб'ється у Прем'єр-лігу, а поки він штурмуватиме вершини, колишнє керівництво Металіста спробує повернути бренд легендарного харківського клубу, аби додати у назву ще три букви – "іст".

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Теги
Метал Друга ліга Олександр Олександр Кучер
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