Колумбійський вінгер Бока Хуніорс Себастьян Вілья навряд чи перейде у київське Динамо. Перемовини між клубами заморожено.

Динамо справді контактувало з "генуезцями" щодо переходу 25-річного гравця. Цією інформацією з Футбол 24 поділився провідний трансферний експерт Південної Америки Сесар Луїс Мерло (понад 116 тисяч підписників у Twitter). На наше прохання зірка телеканалу TyС Sports особисто поспілкувався з представниками культового аргентинського клубу.

"Зараз перемовини повністю призупинено. Українці наполягали озвучити суму можливого трансферу, а керівництво Боки назвало захмарні цифри. Мене попросили, аби ця сума залишилася конфіденційною. Якщо одна зі сторін не змінить власної позиції, буде складно досягти порозуміння", – повідомив журналіст ексклюзивно для Футбол 24.

До слова, минулого літа гравець збірної Колумбії опинився в епіцентрі великого скандалу. Після матчу-відповіді 1/8 фіналу Копа Лібертадорес між Атлетіко Мінейро і Бока Хуніорс гравці аргентинської команди почали з'ясовувати стосунки з арбітром і службою безпеки стадіону. Втручання бразильців спровокувало масову бійку. Зрештою Вілья отримав дискваліфікацію на 6 матчів, а також солідний штраф (30 тисяч доларів). Крім цього, Себастьян був тимчасово відсторонений від тренувань.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює колумбійця у 5,5 млн євро. У нинішньому сезоні він провів 21 матч і відзначився 7 голами. Сума компенсації за розірвання контракту складає 40 мільйонів доларів. Додамо, що трансферами "бостерос" займається легендарний Хуан Роман Рікельме – другий віце-президент клубу, який фактично виконує функції спортивного директора.

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