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Турецький клуб здійснив перший трансфер в історії футболу за допомогою біткоїна

20:41 550 Читать на русском
Турецький клуб здійснив перший трансфер в історії футболу за допомогою біткоїна
Біткоїн / Фокус

Любительський футбольний клуб з Туреччини Харунустаспор підписав Омера Фарука, використавши криптовалюту.

Харунустаспор підписав 22-річного Омера Фарука за 4,5 тисяч турецьких лір. Частину суми – 2 тисячі лір – клуб виплатив за допомогою 0.0524 біткоїна.

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Президент клубу Хальдун Шехіт з гордістю прокоментував першу в історії футболу угоду з використанням криптовалют.

"Це перший подібний досвід у Туреччині та світі загалом. Ми пишаємося цим досягненням, звітна угода принесе нам визнання в країні, світі та в спільноті, пов'язаній з криптовалютами", – цитує Шехіта Mirror.

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