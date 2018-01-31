Турецький клуб здійснив перший трансфер в історії футболу за допомогою біткоїна

Любительський футбольний клуб з Туреччини Харунустаспор підписав Омера Фарука, використавши криптовалюту.

Харунустаспор підписав 22-річного Омера Фарука за 4,5 тисяч турецьких лір. Частину суми – 2 тисячі лір – клуб виплатив за допомогою 0.0524 біткоїна.

Найбожевільніші умови трансферів в історії футболу: від мільярда євро до поїдання овечого яєчка

Президент клубу Хальдун Шехіт з гордістю прокоментував першу в історії футболу угоду з використанням криптовалют.

"Це перший подібний досвід у Туреччині та світі загалом. Ми пишаємося цим досягненням, звітна угода принесе нам визнання в країні, світі та в спільноті, пов'язаній з криптовалютами", – цитує Шехіта Mirror.