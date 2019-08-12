Циганков: Вболівальники Динамо побачать зовсім інший колектив у матчі проти Брюгге

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков обіцяє, що в матчі з Брюгге вболівальники побачать на полі інший колектив та іншу гру, ніж проти Шахтаря.

"Мабуть, своєю грою я поки що даю нагоду говорити, що у мене погана форма. Я знаю, що завтра у нас єдина спроба потрапити у плей-офф. Я впевнений, що завтра буде зовсім інший настрій.

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У мене був час подумати після гри з Шахтарем, що давалось, що ні. І я впевнений, що завтра ви побачите зовсім інший колектив, згуртований колектив на полі, який буде боротися за результат.

Я не хочу говорити гучні слова, та впевнений, що завтра вийде єдиний колектив, і сподіваюся на підтримку вболівальників.

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Я готовий грати всі 90 хвилин і навіть більше, але рішення приймає тренерський штаб.

Конкуренція? Звичайно, це плюс. Немає часу розслаблятися. Кожен гравець знає, що в разі поганої гри він може сісти на лаву запасних. Конкуренція величезна, тому хто б завтра не вийшов, вони будуть робити максимум на полі", – сказав Циганков на прес-конференції перед матчем Ліги чемпіонів з Брюгге.