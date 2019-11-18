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Циганков відсвяткував день народження у золотистому піджаку

22:39 1018 Читать на русском
Циганков відсвяткував день народження у золотистому піджаку
Віктор Циганков / ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віктор Циганков святкує свій 22-й день народження після повернення з табору національної збірної.

Циганков народився 15-го листопада, але в цей день він був задіяний у збірній України, за яку зіграв проти Естонії та Сербії. Сьогодні один із лідерів Динамо поділився святковим фото у своєму інстаграмі, на якому футболіст позує у стильному піджаку.

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Нагадаємо, що Циганков дебютував за основну команду Динамо у серпні 2016-го. Наразі він забив 47 голів у 136 матчах за Динамо у всіх турнірах.

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Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

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