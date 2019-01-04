Циганков – найкращий гравець Динамо у 2018 році

Вболівальники київського Динамо визначили найкращого гравця клубу за минулий рік.

Голосування за найкращого гравця Динамо у 2018 році відбувалось на клубному сайті киян та офіційних сторінках "біло-синіх" у соціальних мережах.

Циганков – одна з головних цілей Роми, – Джанлука Ді Марціо

Одноосібним переможцем голосування став Віктор Циганков, який набрав 62% голосів. Його найближчим переслідувачем був словенський півзахисник Беньямін Вербіч.

Нагадаємо, за минулий рік Віктор завоював безліч індивідуальних нагород та перших місць у різноманітних топах.

В поточному сезону УПЛ Циганков провів 18 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 3-ма асистами.

Гол Циганкова у ворота Астани потрапив у число найкращих у груповому етапі Ліги Європи